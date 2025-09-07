نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي عن فوز يامال بالكرة الذهبية: منحت صوتي للاعب آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني أنه منح صوته في جائزة الكرة الذهبية إلى مواطنه عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه يستحقها أكثر من لامين يامال نجم برشلونة.

وأفصح مبابي أنه قام بالتصويت لمواطنه ديمبيلي للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، إذ قال: بالنسبة لي، يستحقها. أتمنى أن يفوز. لقد دعمته منذ البداية، وهذا طبيعي. بعد ذلك، سنرى ما سيحدث.

وأضاف: "الأمر ليس بيدنا. كانت هناك أصوات، وسنرى. آمل أن يكون أشرف حكيمي في مكانه المناسب أيضا، سيكون ذلك رائعا للاعبين المدافعين. لامين يامال لاعب جيد جدا، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن لاعبي برشلونة.

وعما إذا كان يفكر في الفوز بالكرة الذهبية، أجاب مبابي: إنها في ذهن كل لاعب. إنها تتحقق من خلال الألقاب الجماعية. أنا لا أكسر أي حواجز

وزاد: إذا كان لدي موسم ناجح وفزت بالألقاب، فأنا أريد التتويج بها أيضا. ينبغي علينا التركيز على مساعدة فريقي والفوز بالألقاب.

ولم يكن الموسم الماضي كما تخيله مشجعو الريال بعد وصول مبابي لملعب (سانتياغو برنابيو)، حيث ساءت نتائج الفريق تحت قيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل عن النادي العاصمي، ليتولى المسؤولية المدرب الشاب تشابي ألونسو خلفا له الآن.