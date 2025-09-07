نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تتخطى ليتوانيا بصعوبة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب هولندا في الفوز على منتخب ليتوانيا بثلاثة أهداف مقابل بهدفين وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الهولندي صدارة ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط واحتل كلا من بولندا وفنلندا المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط وجاء منتخب ليتوانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

جاء الشوط الأول مثيرا وحماسيا من كلا المنتخبين حتى نجحت الطواحين الهولندية في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 12 عندما حصل جاكبو على الكرة ليمررها لزميله ممفيس ديباي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في منتصف مرمى منتخب ليتوانيا.

واصل لاعبو منتخب هولندا السيطرة على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من توقيع تيمبر الذي كان في الوقت والمكان المناسبين ليطلق تسديدة قوية لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى منتخب ليتوانيا.

في الدقيقة 36، تمكن لاعبو منتخب ليتوانيا من تسجيل الهدف الأول عن طريق جينتيز الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء لتستقر الكرة في مرمى المنتخب الهولندي.

في الدقيقة 43، تصدى جينتيز لركلة حرة مباشرة لتصل الكرة إلى زميله جيرديفينيز الذي سدد تسديدة قوية برأسه لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى منتخب هولندا وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.

وبعكس الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متواضعا ومتعادلا من كلا المنتخبين حتى نجح لاعبو منتخب هولندا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 64 عن طريق دومفريس الذي تلقى تمريرة رائعة من ممفيس ديباي ليسدد رأسية تستقر في الجانب الأيمن لمرمى منتخب ليتوانيا.

شن لاعبو منتخب ليتوانيا بعض الهجمات على مرمى منتخب هولندا ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الطواحين الهولندية على منتخب ليتوانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.