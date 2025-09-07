نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع النجوم وديا وعبد الحميد معالي يسجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النجوم بهدف لكل فريق، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



سجل عبد الحميد معالي هدف الزمالك في الدقيقة 35، وتعادل النجوم في الشوط الثاني للقاء.



وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تجربة جميع اللاعبين المتاحين في مباراة اليوم، لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام المصري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات المختلفة في فترة التوقف الدولي الحالية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

