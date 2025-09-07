نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مصطفى يشارك في اجتماع الكونجرس الدولي للكونغ فو.. وقرارات عاجلة لدعم اللعبة إفريقيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت بطولة العالم للووشو كونغ فو للكبار المقامة في البرازيل انعقاد اجتماع الكونجرس الدولي للدول المشاركة، وذلك بحضور السيد قاوا تشيدان رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة الصيني، والمحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ويعد هذا الاجتماع محطة رئيسية ضمن برنامج البطولة، حيث جرى خلاله مناقشة آليات تطوير اللعبة وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مستقبل الووشو عالميًا، حيث تم مناقشة تفاصيل إدراج رياضة الووشو كونغ فو لأول مرة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار 2026، كما تم التحدث عن تفعيل برنامج لدعم الووشو كونغ فو في إفريقيا ضمن برنامج التضامن الأولمبي التابع للجنة الأولبية الدولية.

وشهد أيضا اجتماع الكونجرس الدولي اتخاذ قرارات بتحديد مواعيد وأماكن إقامات البطولات المقبلة ومن ضمنها بطولة العالم للكبار في نسختها الثامنة عشر في فيتنام في عام 2027، وبطولة العالم للشباب في الصين والمؤهلة لألمبياد الشباب بداكار كما تم الاتفاق أيضا على إقامة البطولة الأفريقية في شهر فبراير وسيكون جزء منها مؤهل لأولمبياد الشباب 2026.

ويعد مشاركة المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو في كونجرس الاتحاد الدولي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي ليؤكد مكانته القيادية ودوره المؤثر في صناعة القرار داخل الاتحاد الدولي، وأيضا انعكاسًا لمكانة مصر على الساحة الدولية، وتأكيدًا للثقة التي يضعها المجتمع الدولي للووشو في شخصه وقدرته على دعم وتطوير اللعبة على المستويين القاري والعالمي.

