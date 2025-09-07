نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 وجوه جديدة في تدريبات الزمالك بأمر فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتصعيد كل من محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي الشباب، للمشاركة في التدريبات، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا لسياسة الجهاز الفني، بتصعيد أفضل العناصر من فرق قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بجانب تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق.

ويجيد محمد حمد مواليد 2008 اللعب في مركز الجناح الهجومي، في حين يلعب محمد فرج مواليد 2008، في مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب زياد مدحت مواليد 2007 في مركز لاعب الوسط.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

