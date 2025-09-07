نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة رحيل أشرف داري عن الأهلي بعد تجدد إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار تجدد إصابة المدافع المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن غادر معسكر منتخب المغرب في سبتمبر الجاري متأثرًا بآلام جديدة، الأمر الذي أعاد التساؤلات حول مستقبله مع الفريق الأحمر في ظل معاناته المستمرة مع الإصابات منذ انضمامه.

وترددت أنباء قوية مؤخرًا تفيد بأن إدارة الأهلي تدرس الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة بسبب غيابه المتكرر وعدم قدرته على المشاركة بشكل منتظم، غير أن الإعلامي أحمد شوبير خرج ليوضح الموقف بشكل قاطع عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة «أون سبورت»، حيث نفى تمامًا ما يثار بشأن رحيل داري، مؤكدًا أن أحدًا داخل النادي لم يتحدث في هذا الأمر على الإطلاق، مشددًا على أن الدوري طويل والموسم مليء بالمسابقات، وهو ما يجعل الأهلي بحاجة إلى جميع لاعبيه.

شوبير أشار في حديثه إلى أن الجهاز الطبي للأهلي يعيش حالة من الإحباط بسبب تكرار إصابات اللاعب، موضحًا أن داري يعود من التأهيل ويشارك في ثلاث أو أربع مباريات ثم يتعرض لإصابة جديدة، وهو ما يضع علامات استفهام حول حالته البدنية، لافتًا إلى أن طبيب الفريق نفسه أكد أنه يقوم بدوره على أكمل وجه، لكن طبيعة اللاعب وإصاباته المتكررة خارجة عن إرادته أو مسؤولياته.

وأضاف شوبير أن إدارة الأهلي والجهاز الفني ما زالا ينتظران ما ستسفر عنه تطورات إصابة اللاعب، خاصة بعد أن بدأ برنامجًا علاجيًا جديدًا من المقرر أن يستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين، مشيرًا إلى أن مصيره سيتحدد وفق استجابته لهذا البرنامج وقدرته على العودة مجددًا للملاعب.

بهذا التصريح يكون شوبير قد أغلق باب التكهنات بشأن رحيل المدافع المغربي في الوقت الحالي، مع بقاء ملفه مفتوحًا رهنًا بتطور حالته الصحية ومدى جاهزيته للمشاركة بانتظام مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.