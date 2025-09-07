نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية في تصفيات أوروبا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، نحو مدينة قونيا التركية، حيث يستضيف ملعب «قونيا باشاك شهير آرينا» واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره التركي.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إسبانيا وتركيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

قمة نارية في تصفيات أوروبا



وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ يسعى الماتادور الإسباني لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على بلغاريا بثلاثية نظيفة، بينما يأمل المنتخب التركي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل.

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا ضد تركيا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة

تملك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أوروبا فقد خصصت الشبكة قناة beIN Sports HD1 لنقل المباراة مباشرة ويمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر خدمة beIN Connect للمشتركين، أو عبر تطبيق TOD.

كل ما تريد معرفته عن مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026

معلق مباراة إسبانيا وتركيا

يقوم المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث المباراة، عبر شاشة beIN Sports HD1، ليضفي على اللقاء أجواء حماسية ما دام اعتاد عليها الجمهور.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام تركيا

من المنتظر أن يدخل المدرب الإسباني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو – كوبارسي – هاوسين – كوكوريلا.

وسط الملعب: بيدري – زوبيميندي – مورينو.

الهجوم: لامين يامال – أويارزابال – نيكو ويليامز.

التشكيل المتوقع لمنتخب تركيا أمام إسبانيا

أما المنتخب التركي فيتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: ميرت مولدور – ميريح ديميرال – عبدالكريم بارداكجي – إرين إلمالي.

وسط الملعب: إسماعيل يوكشيك – هاكان تشالهان أوجلو – يونس أكغون.

الهجوم: أردا جولر – كينان يلدز – كريم أكتوركوجلو.

طموحات المنتخبين

يسعى الماتادور إلى مواصلة البداية القوية وضمان صدارة المجموعة مبكرًا، خاصة مع امتلاكه مجموعة من النجوم الشباب الذين يقدمون أداءً لافتًا مثل لامين يامال ونيكو ويليامز ويطمح الأتراك إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير وتحقيق مفاجأة على حساب المنتخب الإسباني، وهو ما سيمنحهم دفعة قوية في مشوار التصفيات.