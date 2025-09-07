نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يُحبط صلاح ويختار مواطنه للفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع نادي ليفربول الإنجليزي جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة بعدما استبعد زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين الأوفر حظًا لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، موجهًا اختياره صوب نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، وهو ما اعتبره البعض صدمة غير متوقعة لجماهير صلاح ومحبيه.

كوناتي تحدث لموقع «توك سبورت» البريطاني الشهير، حيث أكد أنه يثق في قدرة عثمان ديمبيلي على التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرًا إلى أنه يرى جناح باريس سان جيرمان في أفضل مستوياته الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يجعله المرشح الأقوى من وجهة نظره الشخصية للفوز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم. وأضاف كوناتي أن قناعته تامة بأن ديمبيلي يستحق التتويج لما يقدمه من مستويات استثنائية رفقة فريقه ومنتخب بلاده.

ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم العالمية موعد حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حيث تتنافس كوكبة من أبرز نجوم المستديرة على الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول، لا يزال أحد أبرز الأسماء المرشحة بفضل ما قدمه من أداء استثنائي على مدار الموسم الماضي سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو على الصعيد القاري، إذ واصل تسجيل الأهداف وصناعة الفارق لفريقه، مما يجعله منافسًا قويًا أمام أسماء لامعة مثل ليونيل ميسي، كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، وكريستيانو رونالدو، إضافة إلى عثمان ديمبيلي الذي رشحه كوناتي.

ورغم أن تصريحات كوناتي أثارت جدلًا حول مدى تأثيرها على علاقة زملاء الفريق داخل غرفة الملابس في ليفربول، فإنها أضفت أجواء من التشويق والإثارة على النقاش الدائر عالميًا حول هوية الفائز المنتظر بالكرة الذهبية لعام 2025، خاصة في ظل المستويات المتقاربة التي يقدمها عدد من النجوم خلال الموسم الماضي.