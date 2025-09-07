فـي انطلاق دوري نادي نخل نخل ـ من سيف الكندي: انطلقت بولاية نخل أولى منافسات دوري نادي نخل لكرة القدم بمشاركة عشرة فرق رياضية تمثل مختلف قرى الولاية وذلك تحت رعاية سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل، وبحضور الدكتور أحمد بن جمعة الريامي رئيس مجلس إدارة النادي.أقيمت المباراة الافتتاحية على ملعب شباب نخل، وجمعت بين فريقي نسور العروبة والنجوم، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة (2/‏2) وقد شهدت المباراة إثارة ومتعة كروية، ففي البداية تقدّم نسور العروبة أولًا بهدف مبكر، قبل أن يقلب النجوم النتيجة لمصلحته بتسجيل هدفين متتاليين ليتقدم (2/‏1) ومع اقتراب نهاية اللقاء، نجح نسور العروبة في إدراك التعادل، ليخطف الفريقان نقطة ثمينة تعكس مدى تقارب المستويات والندية المنتظرة في البطولة. وفي المباراة الثانية، فرض فريق الكرامة سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول أمام فريق السرّير، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية أنهى بها الشوط الأول متقدمًا (3/‏0). غير أن الشوط الثاني حمل عودة قوية للسرّير، حيث قلّص النتيجة وأشعل أجواء المباراة، قبل أن يتمكن الكرامة من حسم الأمور بهدف رابع، لتنتهي المباراة (4/‏2) ويظفر الكرامة بأول ثلاث نقاط في رصيده. وقد نال اللاعب أحمد بن علي الحمراشدي جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى فيما حصد اللاعب سالم بن مصبح السعدي جائزة أفضل لاعب في المباراة الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل النجوم مع النسور وفوز الكرامة على السرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.