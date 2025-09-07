نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الصفاقسي التونسي يستعيد حمزة المثلوثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعيد أحد أبناء النادي إلى أحضانه، أعلن نادي الصفاقسي التونسي اليوم الأحد، استكماله لكامل الإجراءات الإدارية اللازمة لإبرام عقد رسمي مع المدافع حمزة المثلوثي.

وعبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد النادي أن اللاعب، الذي غادر صفوفه في وقت سابق، عاد مجددًا في عقد يمتد لعامين.

وتأتي عودة المثلوثي إلى فريقه السابق بعد مسيرة احترافية حافلة مع نادي الزمالك المصري، امتدت من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2025.

وخلال هذه الفترة، خاض اللاعب التونسي 153 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 6، مساهمًا في تتويج الفريق بـ6 ألقاب كبرى.