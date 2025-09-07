نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحتاج منتخب مصر للوصول رسميًا إلى المونديال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على نظيره أثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن فعاليات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحيث نجح الأسطورة المصرية محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح المنتخب الوطني، قبل أن يعزز عمر مرموش تقدم الفراعنة ويسجل ثاني الأهداف من علامة الجزاء.

وبتلك النتيجة، عزز الفراعنة صدارته للمجموعة الأولى. هذا الانتصار قرّب المنتخب الوطني بشدة من الصعود إلى كأس العالم 2026، حيث يكفي الفوز على بوركينا فاسو لضمان التأهل المباشر دون انتظار أي نتائج أخرى.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مرتقبة في الجولة القادمة أمام بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء، الموافق 9 سبتمبر 2025، على ارضية ملعب 4 أغسطس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

ماذا يحتاج منتخب مصر للوصول رسميًا إلى المونديال ؟

▪︎ الفوز في الجولة القادمة أمام بوركينا فاسو، يمنح المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، دون انتظار أي نتائج أخرى.

▪︎ التعادل أمام بوركينا فاسو، حينها سيكون منتخب مصر في حاجة لنقطة واحدة في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيًا.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، و9 نقاط على سيراليون صاحب المركز الثالث.

