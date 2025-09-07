نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه تدرياته على ملعب النادى تحت إشراف أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق استعدادا استئناف الدورى.

وخاض سموحه معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة خاض خلاله مبارتين وديتين مع طلائع الجيش وزد فاز في الأول بثلاث أهداف مقابل هدف وتعادل في الثانية بهدف لكل فريق.

وقال أحمد عبد العزيز أن فريقه ظهر بشكل جيد خلال المباريات الخمسة الأولى فى الدورى الممتاز ولم يخسر أى مباراه ولولا سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى بعض المباريات لتحسنت النتائج.

ويلتقي فريق سموحه يوم السبت القادم مع سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة من دورى نايل.

ويحتل فريق سموحه المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من فوز وحيد على كهرباء الإسماعيلية وتعادل فى 4 مباريات مع الجيش وزد والمحله وبتروجيت.