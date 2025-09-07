نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يكتب أرقامًا قياسية جديدة ويتجاوز ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، فصلًا جديدًا من مسيرة التألق وتعزيز الأرقام القياسية في مشواره الدولي، بعدما قاد منتخب بلاده لانتصار ثمين مساء السبت على حساب أرمينيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل رونالدو هدفين ضمن الفوز 5-0 على ملعب ريبابليكان ستاديوم في العاصمة الأرمينية يريفان، ليحقق البرتغال انطلاقة قوية على مستوى تصفيات المونديال.

وتعزز الثنائية الجديدة رصيده التهديفي الدولي ليصل إلى 140 هدفًا، لكن النجم البرتغالي حقق مكاسب عدة في ليلة التألق، إذا أن قائد البرتغال قد تخطى غريمه اللدود ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بتحقيق رقم مميز.

وإذا كان ميسي قد تألق مسجلًا هدفين في الفوز على فنزويلا بتصفيات المونديال، فإن ثنائية رونالدو وصلت به لهدفه رقم 38 على مستوى تصفيات كأس العالم تاريخيًا، متخطيا ميسي (36)، ويصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم كارلوس رويز لاعب غواتيمالا.

وسجل مهاجم النصر السعودي 52 هدفًا في 118 مباراة مع منتخب البرتغال قبل أن يصل إلى الـ 30 من عمره، أما بعد الـ 30 فقد توهج بشكل لا يصدق، ليقترب من ضعف الحصيلة التهديفية بتسجيل 88 هدفا في 104 مباريات.

ويظل رونالدو مطاردًا لحلمه الأكبر وهو الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية بشكل عام، علما بأنه قد وصل إلى 942 هدفا وصنع 258 هدفا بإجمالي 1200 مساهمة تهديفية.

