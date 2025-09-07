الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار مساء الأحد إلى واحدة من أهم مباريات بطولة كأس الخليج للشباب 2025، حيث يلتقي المنتخب العراقي بنظيره السعودي في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول، اللقاء المرتقب يجمع بين طموح “أسود الرافدين” ورغبة “الأخضر” المستضيف في الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب أمام جماهيره.

saudi arabia vs iraq: معلق مباراة السعودية ضد العراق اليوم في كأس الخليج للشباب 2025

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد 7 سبتمبر/أيلول 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العراق والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويُنتظر أن يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية كبيرة سواء في المدرجات أو عبر شاشات التلفاز.

القنوات الناقلة

المباراة ستُبث عبر مجموعة واسعة من القنوات الخليجية التي تمتلك حقوق النقل، ما يتيح فرصة متابعة الحدث الكروي الأبرز في هذه المرحلة.

ومن أبرز القنوات الناقلة: السعودية الرياضية، دبي الرياضية HD1، الشارقة الرياضية، الكأس HD2، الكويت الرياضية، وعُمان الرياضية، كما توفر هذه القنوات إمكانية المشاهدة عبر البث المباشر على الإنترنت، وخاصة عبر منصاتها الرسمية على يوتيوب.

المعلقون على المواجهة

ولإضافة مزيد من الإثارة على أجواء اللقاء، أسندت القنوات مهمة التعليق إلى مجموعة من الأصوات المميزة في الساحة الرياضية، حيث يعلّق راشد عبدالرحمن على قناة دبي الرياضية، فيما يتولى موسى عيد التعليق عبر الشارقة الرياضية، ويقود سعود الحريري التعليق على قناة الكأس، أما طارق الملا فسيكون متواجدًا عبر الكويت الرياضية، إلى جانب راشد الشيذاني عبر شاشة عُمان الرياضية.

أهمية اللقاء للمنتخبين

لا يخفى على أحد أن هذه المواجهة تحمل طابعًا خاصًا؛ فالعراق يبحث عن انتصار يرسخ حضوره القوي في البطولة ويمهّد لطريق النهائي، بينما يتطلع المنتخب السعودي إلى الاستفادة من ميزة الأرض والجماهير من أجل خطف بطاقة العبور، وبين الطموح العراقي والدعم السعودي، يترقب الجمهور مباراة مثيرة مليئة بالندية والإثارة.