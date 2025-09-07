نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ينقصنا "صوص الباربيكيو "فى فوز المنتخب على إثيوبيا؟! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر الإعلامي محمد شبانة أن محاولات الزج بمنتخب مصر فى ازمات غير حقيقية بالساعات الأخيرة على الرغم من المرحلة المهمة التى يمر بها فى طريق الصعود لكأس العالم امر غريب.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، "ان انتقاد حسام حسن وتأليف ازمات من الخيال بين المدير الفنى وبين زيزو ومصطفى محمد وبغض اللاعبين عكس الواقع اشبه بمن يسأل عن صوص الباربيكيو مع الطعام وهو جائع فلنأكل اولا ونصعد للمونديال ثم نفعل اى شىء مؤكدا ان هذه مرحلة التكاتف وليست مرحلة الأخطاء وتأليف الأخبار لأجل تريند السوشيال ميديا مشيرا ان عصام الحضرى اعتذر لحسام حسن لأجل أهمية المرحلة وهو امر يحسب له ويجب علينا جميعا التكاتف مع المنتخب لتحقيق الهدف الأهم.

