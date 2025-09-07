نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: عندما نصل لكأس العالم سيكون لأبو ريدة انجاز تاريخى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة أن المهندس هانى ابو ريدة سينفرد بإنجاز تاريخى بعد وصولنا بمشيئة الله لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية فى عهد رئيس اتحاد الكرة الحالى وهو امر لا يمكن انكاره.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، "اندهشت بسبب الهجوم على رئيس الاتحاد وتعليقات البعض لجلوس المهندس احمد مجاهد بالصف الأول ومجاهد ليس بعيدا عن الكرة المصرية وترأس اتحادها من قبل وهو صديق وفى لأبوريدة وشعرت ان هذا الكلام تربص لا داعى له بالمرحلة الحالية.

