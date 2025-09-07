نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم فرنسا يفضح مبابي.. يتحدث معي عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ابراهيم كوناتي نجم منتخب فرنسا وفريق ليفربول عن علاقة مبابي، معه وحديثه الدائم عن الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي هو مسؤول التعاقدات في ريال مدريد

تحدث محامي الدفاع في ليفربول أبراهاميما كوناتي عن محاولات كيليان مبابي لإقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث قال للضحك عن البرنامج في البيانات الهاتف: “Mbappe يضغط علي للانضمام إلى ريال مدريد؟ يتصل بي كل ساعتين!”

يتمتع النجم الفرنسي بصداقة قوية مع Mbappe، الذي يحاول إقناعه بتجربة جديدة في العاصمة الإسبانية، منذ وسائل الإعلام حول مستقبل محامي الدفاع في ليفربول، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل

افادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

يهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق

