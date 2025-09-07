نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جود بيلينجهام يعود إلى تدريبات ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام للتدريبات بشكل جزئي هذا الأسبوع، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الكتف، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وبعد أن خضع لعملية جراحية في منتصف يوليو الماضي، كان من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن تقدم تعافيه جاء أسرع من المتوقع، مما يبعث بالأمل لجماهير ريال مدريد.

غاب بيلينجهام عن تصفيات كأس العالم مع إنجلترا هذا الشهر، لكنه بدأ في العودة التدريجية للتدريبات، مما يشير إلى إمكانية عودته للمباريات قريبًا.

وكان بيلينجهام قد قدم أداءً مميزًا في الموسم الماضي، مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 9 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بالدوري الإسباني، مما يجعله حجر الزاوية في خط وسط الفريق الملكي.

عودة بيلينجهام تعزز فرص ريال مدريد في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، حيث ينتظر الجميع عودته بقوة وبتألقه المعتاد.