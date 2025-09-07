نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الصفاقسي يضم حمزة المثلوثي بعقد لعامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، إتمام كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة مدافعه السابق حمزة المثلوثي، بعقد يمتد لموسمين.

وأكد النادي، عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أن المثلوثي يعود مجددًا إلى صفوف الفريق بعد فترة احتراف ناجحة مع الزمالك المصري، بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وانتهت في يونيو (حزيران) 2025.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض اللاعب التونسي 153 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بـ6 بطولات كبرى.

لتصبح عودة المثلوثي بمثابة استرجاع لأحد ركائز الفريق السابقين في خطوة تعزز خط دفاع الصفاقسي للموسمين القادمين.