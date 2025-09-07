نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل ليفربول على نيوكاسل.. جوفاني ليوني يختار الأنفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في كواليس سوق الانتقالات، كشفت صحيفة Gazzetta di Parma عبر Football Italia أن المدافع الإيطالي الشاب جوفاني ليوني، صاحب الـ18 عامًا، رفض عرضًا مغريًا من نيوكاسل يونايتد مفضلًا الانتقال إلى ليفربول.

اللاعب، الذي كان ضمن صفوف بارما، لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، لكن المفاجأة كانت في أنه اختار الريدز رغم أن نيوكاسل قدّم عرضًا ماليًا أكبر لناديه الإيطالي من أجل ضمه.

ليوني، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية في إيطاليا، بدا واضحًا في رغبته بالانضمام إلى مشروع ليفربول، حيث يرى فرصة أفضل للتطور تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، وسقف طموحات النادي على المدى البعيد.

الصفقة أثارت اهتمام المتابعين، خاصة أن اللاعب أبدى نضجًا كبيرًا في اتخاذ قراره، واضعًا الجانب الرياضي فوق الاعتبارات المالية، في خطوة قد تُثبت صوابها خلال السنوات المقبلة.