نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تروسارد باقٍ في لندن.. أرسنال يغلق الباب أمام رحيله رغم اهتمام بشكتاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي أرسنال الإنجليزي موقفه بشكل قاطع من التقارير التي ربطت النجم البلجيكي لياندرو تروسارد بالانتقال إلى بشكتاش التركي، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع هذا الصيف، وفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

تروسارد، البالغ من العمر 30 عامًا، كان قد وقّع على عقد جديد مع أرسنال الشهر الماضي، ما يؤكد رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في الإبقاء عليه كعنصر مهم في خط الهجوم للموسم المقبل.

ورغم اهتمام عدة أندية، على رأسها بشكتاش، بخدمات الجناح البلجيكي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في البريميرليغ، فإن إدارة الجانرز أوضحت أنها لا تخطط للتفريط في اللاعب، الذي يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد.

تروسارد انضم إلى أرسنال في يناير 2023 قادمًا من برايتون، ونجح في إثبات نفسه كعنصر مؤثر، سواء كأساسي أو كبديل، وهو ما جعل النادي يتحرك لتأمين مستقبله بعقد جديد.