لاوتارو مارتينيز محمد صلاح من أبرز المرشحين للكرة الذهبية هذا الموسم

الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتبر لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول أحد أبرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية هذا الموسم وذلك ضمن قائمة تضم 30 لاعبا أعلنتها مجلة فرانس فوتبول.

وقال مارتينيز في تصريحات للمجلة من يستحق الكرة الذهبية باريس سان جيرمان لديه الكثير من المرشحين لكن واحدا فقط قد يفوز بها ربما أشرف حكيمي أو عثمان ديمبيلي أما البقية فأنا معجب جدا بمحمد صلاح وأضاف صلاح قدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي وتوج باللقب وهو لاعب مثير للاهتمام حقا.

ويتواجد صلاح ضمن ثنائي عربي بالقائمة إلى جانب المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان فيما تضم القائمة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي إرلينج هالاند جود بيلينجهام وروبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى زملائه في ليفربول فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر وزميله الجديد فلوريان فيرتز.

وغاب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن الترشيحات رغم تسجيله 28 هدفا وصناعته 17 الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بينما سبق لصلاح أن حل في المركز الـ11 العام الماضي وكان أفضل مركز له في عامي 2019 و2022 باحتلاله المركز الخامس.