نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ درس التعاقد مع كودي جاكبو في الصيف قبل حسم صفقة لويس دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ كان يضع الهولندي كودي جاكبو، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اهتماماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتجه في النهاية للتعاقد مع زميله السابق في آيندهوفن، الكولومبي لويس دياز.

ووفقًا لما نشرته شبكة "Sky Sport Germany"، فإن إدارة بايرن ميونخ كانت تقيّم عدة خيارات هجومية لتعزيز خط الهجوم، وكان جاكبو، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد الأسماء المرشحة بقوة، نظرًا لقدراته الفنية وتنوع أدواره الهجومية.

ورغم الاهتمام، قرر النادي البافاري في نهاية المطاف التركيز على صفقة لويس دياز، الذي انتقل رسميًا إلى صفوف الفريق قادمًا من ليفربول، في خطوة تعكس سعي بايرن لإعادة بناء خطه الأمامي بعد رحيل عدد من الأسماء البارزة في السنوات الأخيرة.

ويُعد كودي جاكبو من أبرز عناصر ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث انضم إلى النادي في يناير 2023 قادمًا من آيندهوفن، وقدم مستويات قوية مع الفريق سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو على الصعيد الأوروبي.