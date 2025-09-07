نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك غويهي على رادار كبار أوروبا.. صراع مرتقب في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدافع الإنجليزي مارك غويهي، لاعب كريستال بالاس، بات هدفًا مشتركًا لعدد من كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم مانشستر سيتي وليفربول، إلى جانب بايرن ميونخ، برشلونة، وريال مدريد.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ستار" البريطانية، فإن غويهي، البالغ من العمر 25 عامًا، جذب اهتمام هذه الأندية بعد أدائه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تألقه مع منتخب إنجلترا في الفترة الأخيرة.

ويتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2026) منافسة قوية على توقيع المدافع، في ظل حاجة العديد من الفرق لتعزيز صفوفها الدفاعية، خاصة مانشستر سيتي الذي يسعى لتعويض الغيابات المحتملة في خطه الخلفي.

ويمتد عقد غويهي مع كريستال بالاس حتى صيف 2026، ما يمنح النادي اللندني موقفًا تفاوضيًا قويًا، وقد يطالب بمبلغ مالي كبير مقابل التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.

ويُعتبر غويهي من أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة الإنجليزية، بعد أن أثبت نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، كما بات عنصرًا أساسيًا في خطط مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت.