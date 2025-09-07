نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء القادم نحو استاد ملعب 4 أغسطس، والذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وبوركينا فاسو، في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب 4 أغسطس، المباراة المثيرة بين المنتخب الوطني وبوركينا فاسو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المرتبة الثانية برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وتحديدًا على قناة ON SPORT HD1.