نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو: جماهير بوركينا فاسو تنتظر وصول المنتخب لمشاهدة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينافاسو أنه سعيد بفوز منتخب مصر على إثيوبيا

وواصل الغزاوي في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أنه بدأ الترتيب لمباراة بوركينا فاسو منذ 3 أيام، بعقد جلسات مستمرة مع رئيس اتحاد الكرة البوركيني للترتيب للمباراة

وأضاف الغزاوي: آلتؤام لديهما شعبية كبيرة في بوركينافاسو منذ لعب التؤام في بطرلة إفريقيا في عام 98، والجماهير تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة النجم العالمي محمد صلاح

