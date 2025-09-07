نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو: 1000 مشجع لدعم المنتخب الوطني في لقاء الثلاثاء الحاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السفير المصري لدى بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، عن تفاصيل تخص استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وأشار الغزاوي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته على قناة الحياة، إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها التوأم حسام وإبراهيم حسن في بوركينا فاسو، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للدوري المصري حتى الآن بسببهما.

وتطرق السفير للحديث عن ملعب المباراة، موضحًا أنه يتسع لـ 28 ألف متفرج، وأنه لم يستضف أي مباراة رسمية منذ 5 سنوات.

وحول حضور الجالية المصرية، أكد الغزاوي أنه من المتوقع حضور نحو 1000 مشجع مصري لدعم المنتخب في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف السفير أن الترتيبات لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو بدأت قبل ثلاثة أيام.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي (2 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأدارها الجنوب أفريقي توم أبونجيل.