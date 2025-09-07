نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر في بوركينا فاسو: واثقون في المنتخب.. ووفرنا كل احتياجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينافاسو، أن رحلة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو تستغرق ما يقرب من خمس ساعات.

وواصل الغزاوي في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن استاد 4 أغسطس يسعى ل28 ألف متفرج وسيكون هناك جالية مصرية ستحضر المباراة لمساندة المنتخب في هذه المواجهة المهمة

وأضاف الغزاوي: ثقتنا كبيرة بمنتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بوركينافاسو القوي

واختتم الغزاوي: جاهزون لاستقبال المنتخب ووفرنا كل طلبات المنتخب قبل مواجهة بوركينافاسو