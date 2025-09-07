نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر نيجيريا اليوم.. مشاهدة نيجيريا × رواندا بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيجيريا × رواندا بث مباشر بدون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026

شاهد بالبث المباشر نيجيريا اليوم.. مشاهدة نيجيريا × رواندا بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026.. تشهد القارة السمراء واحدة من أهم المواجهات المصيرية، حيث يلتقي منتخب نيجيريا بنظيره منتخب رواندا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويأتي اللقاء في توقيت حساس للغاية لكلا المنتخبين، اللذين يسعيان للتشبث بآمال التأهل في مجموعة صعبة يتصدرها منتخب جنوب إفريقيا.

هذه المباراة لا تمثل مجرد ثلاث نقاط، بل تعتبر بمثابة "الفرصة الأخيرة" لكلا المنتخبين، خصوصًا النسور الخضر الذين يملكون تاريخًا كبيرًا في البطولة ويعدّون من أقوى المنتخبات الإفريقية وأكثرها شعبية منذ تسعينيات القرن الماضي.

صراع البقاء في المنافسة على التأهل

يدخل المنتخبان المباراة بطموحات متناقضة لكن بهدف واحد، وهو الفوز. المنتخب النيجيري الذي يمتلك سبع نقاط فقط يجد نفسه في المركز الرابع، بينما يحتل منتخب رواندا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط. ورغم أن فارق النقاط ضئيل، إلا أن أي تعثر جديد سيعني تضاؤل الآمال في اللحاق ببطاقة التأهل إلى المونديال، خاصة أن المنافسة تشتعل مع بنين (11 نقطة) وجنوب إفريقيا المتصدرة بـ16 نقطة.

موعد مباراة نيجيريا ورواندا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب نيجيريا نظيره الرواندي مساء اليوم في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، في لقاء يتابعه عشاق كرة القدم الإفريقية بكثير من الاهتمام.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD على القمر الصناعي بدر سات مع تعليق فهد الدريبي، إضافة إلى قنوات أخرى عبر الشيرينج مثل:

هيسباسات: SPORT TV 3 HD

يوتلسات 16: Arena Premiume 4 HD

استرا 19: Sport digital Fussball HD

استرا 23: ESPN 2 HD

أموس: SPORT 3 HD

ترتيب مجموعة نيجيريا قبل مواجهة رواندا

جنوب إفريقيا – 16 نقطة

بنين – 11 نقطة

رواندا – 8 نقاط

نيجيريا – 7 نقاط

ليسوتو – 6 نقاط

زيمبابوي – 4 نقاط

ويظهر هذا الترتيب حجم الضغوط الكبيرة على المنتخب النيجيري، الذي بات مطالبًا بالفوز على رواندا ثم مواجهة قوية أمام جنوب إفريقيا في الجولة المقبلة، بينما ينتظر منتخب رواندا مباراة أسهل نسبيًا أمام زيمبابوي.

سباق الهدافين في التصفيات الإفريقية

تشهد التصفيات الإفريقية منافسة قوية بين أبرز نجوم القارة على صدارة ترتيب الهدافين:

دينيس بوانجا (الجابون) – 8 أهداف

محمد صلاح (مصر) – 7 أهداف

جوردان أيو (غانا) – 6 أهداف

محمد عمورة (الجزائر) – 6 أهداف

كاموري دومبيا (مالي) – 6 أهداف

نيجيريا.. "النسور الخضر" وسحر التسعينيات

لطالما كان منتخب نيجيريا واحدًا من أكثر المنتخبات شعبية في القارة، خصوصًا خلال فترة التسعينيات التي شهدت بروز نجوم كبار مثل كانو وجورج فينيدي وغيرهم، حيث ارتبط اسمه بالقوة والمهارة والإبداع الكروي. واليوم، يحاول الجيل الحالي إعادة كتابة التاريخ، إلا أن المهمة أمام رواندا وجنوب إفريقيا تبدو معقدة للغاية.