درويش: مجلس الزمالك قدم كل الضمانات لإثبات جدية بناء فرع أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن النادي تأخر في بناء فرع أرض 6 أكتوبر بسبب عدم الاستقرار الإداري.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك الحالي يملك عامل الاستقرار وقدم كل الضمانات لإثبات جدية بناء فرع 6 أكتوبر، وأنا على يقين أنه ستكون انفراجة في هذه الأزمة خلال وقت قريب".

وأضاف: "الزمالك يخوض تجربة جديدة في ملف المدير الرياضي بقيادة جون إدوارد ولكنها تحتاج للوقت وهيكلة قطاع كرة القدم أمر جيد للغاية".