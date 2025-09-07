فوز البرتغال وإنجلترا في تصفيات المونديال

فوز البرتغال وإنجلترا في تصفيات المونديالاستهل منتخب البرتغال مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوز كبير على مضيفه الأرميني (5 - 0)، فيما تغلبت إنجلترا على ضيفتها أندورا (2 - 0)، يوم السبت.

ففي المباراة الأولى، قاد كريستيانو رونالدو البرتغال المتوجة مؤخرا بدوري الأمم الأوروبية لتحقيق فوز كبير على مضيفتها أرمينيا بخماسية نظيفة في يريفان.

وسجل أهداف البرتغال جواو فيليكس في الدقيقتين (10، و62)، وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين (21، و46)، وجواو كانسيلو في الدقيقة (33).

ورفع رونالدو رصيده إلى 140 هدفا دوليا، بما في ذلك 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده، ليصل إجمالي أهدافه الاحترافية على صعيدي الأندية والمنتخب إلى 942 هدفا.

وحصلت البرتغال بهذا الفوز على أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة من التصفيات، وتصدرت الترتيب العام للمجموعة بفارق نقطتين عن كل هنغاريا وأيرلندا بعد تعادلهما (2- 2).

وفي المباراة الثانية، أحرز المنتخب الإنجليزي فوزا باهتا على ضيفه منتخب أندورا بهدفين نظيفين على ملعب "فيلا بارك" في برمنجهام ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وسجل الهدفين كريستيان جارسيا لاعب اندروا في الدقيقة (25) بالخطأ في مرماه، وديكلان رايس في الدقيقة (67).

والفوز هو الرابع تواليا لإنجلترا في هذه التصفيات، لترفع رصيدها في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة مقابل 7 نقاط لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها (1- 0)، علما بأن صربيا لعبت عددا أقل من المباريات.

وفي مباراتين أخريين ضمن المجموعة الثامنة، حققت البوسنة والهرسك فوزها الرابع تواليا على مضيفتها سان مارينو بنتيجة (6-0)، فيما تغلبت النمسا على ضيفتها قبرص بهدف دون رد.

ورفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النمسا الثانية التي لعبت عددا أقل من المباريات، فيما ظل رصيد رومانيا الغائبة عن هذه الجولة، عند 6 نقاط في المركز الثالث، وقبرص 3 نقاط في المركز الرابع، وأخيرا سان مارينو خامسة وأخيرة بلا نقاط.