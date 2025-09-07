نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا: هذه حقيقة عرض ريال مدريد قبل تدريبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للزمالك، تلقيه عرضا من نادي ريال مدريد الإسباني قبل توليه المهمة الفنية لتدريب القلعة البيضاء.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تلقيت محادثات ودخلت في مفاوضات مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني قبل تدريب الزمالك ولكنني لم أتراجع عن موافقتي على عرض الفريق الأبيض رغم وجود مفاوضات مع الميرنجي وقتها".

وأضاف: "مصر بالنسبة لي كانت فرصة عظيمة لأكون على رأس القيادة الفنية لنادي كبير مثل الزمالك وأحقق معه البطولات والإنجازات".

وأوضح: "أتابع نادي الزمالك منذ 20 عاما وأتمنى أن أقابل الشخصيات الرائعة التي كانت معي في القلعة البيضاء، ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم 2026 وأمامه فرصة كبيرة لتحقيق البطولات".