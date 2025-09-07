نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: أداء المنتخب أمام إثيوبيا ليس الأفضل.. الأهلي يفتقد إلى خدمات معلول وثلاثي خط الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عبر شاشة قناة أم بي سي مصر مع الاعلامي إبراهيم فايق، وذلك حول ما يدور في كرة القدم المصرية، وفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

بدأ عبد الحفيظ حديثه قائلًا: "منتخب مصر لم يقدم الأداء الأفضل أمام إثيوبيا، وهناك بعض اللاعبين ظهروا بأنانية أمام مرمى المنتخب الإثيوبي".

أكد عبد الحفيظ: "منتخب مصر حقق الهدف المطلوب وهو الثلاث نقاط والاقتراب نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة".

وبحديثه عن الأهلي، أكد عبد الحفيظ: "فريق الأهلي يفتقد إلى خدمات اللاعب التونسي علي معلول، ولا بد من التعاقد مع ظهير أيسر بمواصفات خاصة".

اختتم حديثه قائلا: "الأهلي تأثر برحيل عبد المنعم وبدر بانون واللاعب أيمن أشرف، هذا الثلاثي كانوا الأفضل في عملية البناء والتحضير السريع".

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره الإثيوبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره بوركينا فاسو في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.