إنبي لـ ستاد المحور: لن نرصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي أن إدارة النادي لن ترصد أي مكافآت خاصة للاعبي الفريق البترولي، قبل مواجهة النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري نايل.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة النادي لن ترصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل الفوز على الأهلي، لأن الدوري مازال طويلًا ونحن نلعب في الجولة السادسة ولماذا سنرصد مكافآت خاصة ونحن في انطلاق الدوري؟.

وشدد، بالتأكيد مباراة الأهلي دائمًا تكون صعبة ولها تحضير خاص من اللاعبين ونثق في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، ولكن لن يكون هناك مكافآت خاصة.

