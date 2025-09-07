نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولو نادي الزمالك استقروا على صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تأتي خطوة نادي الزمالك بصرف جزء من المستحقات لإيمانهم بأهمية هذه الأمر في الحفاظ على تركيز اللاعبين".

واختتم: "وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بأن صرف المستحقات في مواعيدها أولوية بالنسبة لهم مؤكدين علي صرفها في المواعيد المحددة".