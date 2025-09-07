نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيجيريا تتفوق على رواندا في تصفيات المونديال للقارة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب نيجيريا أمام نظيره منتخب رواندا والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات المونديال 2026للقارة الأفريقية

وحقق منتخب نيجيريا الفوز بهدف وحيد في مباراة قوية ومثيرة شهدت إصابة فيكتور أوسيمين في الدقيقة 34 من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف.

هدف المباراة الوحيد سجل في الدقيقة 51 بعد عرضية أرضية من تولو أروكوداري، اصطدمت في الحارس، لترتد لزميله وسددها قوية اصطدمت في الدفاع وحاول الدفاع تشتييت الكرة لكنها عادت من جديد تولو أروكوداري، الذي أسكن الكرة في الشباك بضربة خلفية مزدوجة ليعلن عن الهدف الأول.

منتخب نيجريا احتل المركز الثالث بعد وصوله النقطة العاشرة بينما تواجد منتخب رواندا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.

