نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. «أفشة» يقود منتخب مصر الثاني للفوز على نظيره التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره التونسي، وذلك بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أحداث المباراة

جاءت أحداث شوط المباراة الأول من طرف واحد لصالح المنتخب المصري، ونجحوا في تهديد مرمى المنتخب التونسي، وبالفعل وصلوا لهدف المباراة الوحيد مع الدقيقة '30، عن طريق أقدام اللاعب محمد مجدي أفشة.

حاول المنتخب المصري تعزيز التقدم في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، ولكن تصديات الحارس عبد السلام الحلاوي كانت بالمرصاد للاعب مروان حمدي.

شهد شوط المباراة الثاني تراجع من المنتخب المصري إلى المناطق الدفاعية، وحاول منتخب تونس منذ البداية إدراك التعادل، وبالفعل كاد اللاعب غيلان الشعلاني تسجيل هدف التعادل بضربة رأس، ولكن قفازات الحارس أحمد الشناوي كانت في الموعد.

كثف منتخب تونس محاولاته على مرمى منتخب مصر، وكاد الجبري أن يعدل النتيجة مع الدقيقة 55، ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة.

ويستعد المنتخب المصري الثاني إلى بطولة كأس العرب، والتي ستقام على الأراضي القطرية في الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى الـ 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي مرة أخرى في ثاني المواجهات الودية، وذلك في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل.