الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت السبت في مدينة العقبة، فعاليات البطولة العربية الثالثة لصيد الأسماك، التي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وتستمر على مدار يومين.

العقبة تحتضن البطولة العربية الثالثة لصيد الأسماك

وشهدت البطولة حضور الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إلى جانب مشاركة واسعة من 9 فرق تمثل 5 دول عربية هي: الأردن، مصر، الكويت، البحرين، واليمن، إضافة إلى فريقين أردنيين خاصين بالسيدات والناشئين.

وتزامنًا مع البطولة العربية، تُقام منافسات بطولة العقبة المحلية لصيد الأسماك، بمشاركة 26 فريقًا و118 صيادًا محليًا، في أجواء تنافسية حماسية، تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الرياضة في المملكة.