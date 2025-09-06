نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المرج وشبين القناطر وتعادل الجزيرة وهزيمة قليوب بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت اليوم السبت، منافسات المجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2025-2026حيث أسفرت النتائج عن فوز المرج بقيادة ياسر راشد على اسكو بهدفين دون رد، سجل اهداف المباراة كلًا من: محمد منتصر (حماصة) في الدقيقة 55 واللاعب حازم شولا في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

و افتتح مدينة نصر موسمه بالهزيمة امام شبين القناطر خارج ملعبه بنفس النتيجة، سجل اهداف المباراة كلًا من احمد زكي في الدقيقة 15 وعبد الرحمن عنتر في الدقيقة 75.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

الجزيرة 0-0 سراي القبة

قها 0-1 الطيران

ايزي سبورت 1-0 بهتيم

هليوبوليس 1-1 بطا

المطرية 2-1 قليوب

النصر للتصدير 1-1 الأميرية

البلاستيك 0-0 طوخ

ترتيب المجموعة السادسة

1- المرج 3 نقاط

2- شبين القناطر 3 نقاط

3- المطرية 3 نقاط

4- الطيران 3 نقاط

5- ايزي سبورت 3 نقاط

6- النصر للتصدير نقطة

7- الأميرية نقطة

8- البلاستيك نقطة

9- طوخ نقطة

10- الجزيرة نقطة

11- سراي القبة نقطة

12- هليوبوليس نقطة

13- بطا نقطة

14- قليوب دون نقاط

15- بهتيم دون نقاط

16- قها دون نقاط

17- اسكو دون نقاط

18- مدينة نصر دون نقاط