رينارد يراقب منافسي الأخضر في الملحق الآسيوي

أوفد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أحد مساعديه لمتابعة المباريات الودية الخاصة بمنافسيه في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وعلى رأسهم العراق وإندونيسيا.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن رينارد يسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات عن نقاط القوة والضعف لدى الخصوم قبل المواجهات المنتظرة في أكتوبر المقبل، حيث كلّف مساعده بمتابعة المنتخب العراقي عن قرب، إلى جانب رصد مباراة تايلاند الودية أمام لبنان في العاصمة جاكرتا.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المنتخب السعودي استعداداته ضمن معسكره المقام في التشيك، حيث تغلب على مقدونيا الشمالية (2-1) ويستعد لملاقاة أصحاب الأرض يوم الإثنين على ملعب "مالتشوفيسكا".

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت ظهر السبت إلى مدينة هرادتس كرالوفه تحضيرًا للقاء، بينما يدخل المنتخب التشيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه (2-0) على الجبل الأسود في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.