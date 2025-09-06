نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يُغلق ملف نيمار بحكمة ويواصل انتصاراته مع البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهر كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، خبرته الكبيرة في التعامل مع الجدل الذي أثير عقب استبعاد نيمار جونيور من قائمة "السيليساو" خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

غياب نيمار والجدل المثار

منذ إصابته الخطيرة أمام أوروجواي في أكتوبر 2023، لم يرتدِ نيمار قميص البرازيل، وكان من المنتظر أن يعود هذا الشهر، غير أن إصابة عضلية خفيفة في الساق حالت دون ذلك.

أنشيلوتي برر استبعاده لأسباب بدنية، وهو التبرير ذاته الذي استخدمه مع رودريجو نجم ريال مدريد، لكن نيمار رد قائلًا: "لم تتم دعوتي لأسباب فنية، لا علاقة لذلك بحالتي البدنية"، بعدما خاض 90 دقيقة كاملة مع سانتوس في الدوري المحلي.

حكمة أنشيلوتي

رغم محاولة تضخيم الخلاف، تعامل أنشيلوتي بحكمة مع تصريحات نيمار، حيث لم يدخل في صدام علني، بل أيّد روايته لتفادي التصعيد، ليغلق الملف سريعًا قبل مواجهة تشيلي على ملعب ماراكانا.

انتصار يعزز موقف المدرب

وجاءت نتيجة المباراة في صالح المدرب الإيطالي، إذ قدّم المنتخب البرازيلي أداءً جماعيًا مميزًا وتفوق على تشيلي بثلاثية نظيفة، ارتدى خلالها رافينيا القميص رقم 10، ليخطف الأضواء بأداء قتالي ساهم في نجاح الضغط العالي.

وعقب اللقاء، قال أنشيلوتي: "أظهرنا إيقاعًا جيدًا وضغطًا قويًا. يجب أن يكون المشجعون سعداء بما قدمناه"، قبل أن يوجه رسالة غير مباشرة مفادها: "نجاح الفريق يعتمد على عمل المهاجمين دفاعيًا. إذا ضغطوا جميعًا، ننجح، وإذا لم يفعلوا، سنتعرض للمعاناة."

إشارة إلى مستقبل نيمار

الرسالة حملت تلميحًا واضحًا إلى افتقار نيمار الحالي للالتزام الدفاعي، مقارنة بالحماس الكبير الذي أظهره رافينيا، إستيفاو، ومارتينيلي.

محطة لاباز الصعبة

تستعد البرازيل لمواجهة بوليفيا في لاباز على ارتفاع 4100 متر عن سطح البحر، وسط ظروف قاسية لا تسمح باستنتاجات واضحة، خاصة وأن المنتخب ضمن تأهله، فيما يسعى أصحاب الأرض للتشبث بآمال الملحق.

دعم كامل لأنشيلوتي

وبفضل النتائج الإيجابية وأسلوب الإدارة الحكيم، يحظى أنشيلوتي بدعم جماهيري وإعلامي كامل، ما يمنحه اليد العليا في أي خلاف محتمل مع نيمار خلال المرحلة المقبلة.