نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل خسر الصفقة.. بارما يكشف تفاصيل انتقال ليوني إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فيديريكو تشيروبيني، الرئيس التنفيذي لنادي بارما، أن فريقه تلقى عرضًا ماليًا أكبر من نيوكاسل يونايتد لضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني، قبل أن تتم الصفقة لصالح ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 35 مليون يورو (40 مليون دولار).

وأوضح تشيروبيني، في تصريحات لصحيفة Gazzetta di Parma نقلها فابريزيو رومانو، أن عرض نيوكاسل كان مغريًا من الناحية المالية، لكنه أضاف: "رفضنا عرضًا أعلى من نيوكاسل، لأن خططنا تغيرت مع ليفربول، كما أن جيوفاني أبدى سعادته الكبيرة بفكرة الانضمام إلى الريدز."

فرص ضائعة لماكبايس

لم يكن ليوني الصفقة الوحيدة التي خسرها نيوكاسل هذا الصيف؛ فالفريق اضطر للتخلي عن مهاجمه ألكسندر إيزاك لصالح ليفربول في اليوم الأخير من الميركاتو، كما فشل في ضم أهداف بارزة مثل هوجو إيكيتيكي، الذي انتهى به المطاف في أنفيلد، وبنجامين سيسكو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

بداية قوية لليفربول

من جانبه، بدأ ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مثالي، حيث حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات له، وسيواصل مشواره بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة بيرنلي خارج الديار في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.