بعد ديمبلي.. ضربة جديدة من معسكر فرنسا تعصف بسان جيرمان

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي صدمة جديدة قادمة من معسكر المنتخب الفرنسي، لتضاف إلى قائمة الإصابات التي تؤرق الفريق.

ضربة جديدة من معسكر فرنسا تعصف بسان جيرمان

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، اضطر ديزيريه دوي لمغادرة معسكر "الديوك" اليوم السبت، عقب تعرضه لإصابة في عضلة الساق. وجاء ذلك بعدما استُبدل اللاعب بين شوطي مواجهة فرنسا أمام أوكرانيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن دوي سيعود إلى صفوف باريس سان جيرمان للانضمام إلى زميله عثمان ديمبلي، الذي تعرض هو الآخر لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، أجبرت المدرب على استبداله في الدقيقة 82 من المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 2-0 في بولندا.

وبذلك يفقد سان جيرمان خدمات الثنائي في الفترة المقبلة، كما سيغيبان عن مواجهة فرنسا المقبلة أمام أيسلندا يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققته أيسلندا على أذربيجان بخماسية نظيفة.