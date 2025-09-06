نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توخيل يعلن تشكيل منتخب إنجلترا الرسمي أمام أندورا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب أندورا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد منتخب أندورا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب فيلا بارك.

تشكيل إنجلترا الرسمي أمام أندورا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، إزري كونسا، مارك جيهي، لويس سكيلي.

خط الوسط الدفاعي: ديكلان رايس، بورن.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، أندرسون، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: هاري كين