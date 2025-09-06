نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مهدد بغياب 4 لاعبين أمام فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي برشلونة أزمة محتملة قبل مواجهته المرتقبة أمام فالنسيا في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، وتحوم الشكوك حول جاهزية 4 من أبرز لاعبيه بسبب الإصابات.

برشلونة مهدد بغياب 4 لاعبين أمام فالنسيا

ستُقام المباراة على ملعب يوهان كرويف، بعد موافقة رابطة "الليغا" على نقل اللقاء إلى هذا الملعب بدلًا من لويس كومبانيس بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، من المرجح أن يغيب كل من فرينكي دي يونغ، جافي، أليخاندرو بالدي، ولامين يامال، عن المواجهة، ما يمثل ضربة موجعة للمدرب الألماني هانزي فليك.

وكان دي يونغ انسحب من معسكر المنتخب الهولندي مؤخرًا بسبب شعوره بآلام في عضلات الورك، بينما تأكد غياب بالدي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية، أما جافي الذي يعاني من إصابة في الركبة خضع بسببها لجراحة سابقة، فإن مشاركته قد تكون محفوفة بالمخاطر.

وفي المقابل يعاني لامين يامال من آلام خفيفة أسفل الظهر، بعد خروجه مصابًا خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام بلغاريا، ما يثير الشكوك حول لحاقه بالمباراة.

ويستعد برشلونة لجدول مزدحم بالمباريات، ويخوض 6 لقاءات خلال 3 أسابيع فقط في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أبرزها مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 18 سبتمبر (أيلول) ضمن دور المجموعات من "التشامبيونز ليغ".