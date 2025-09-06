نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة يدخل في محادثات متقدمة مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق في المقال التالي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، أن نادي فنربخشة بدأ مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة الصباح التركية، تسعى إدارة فنربخشة إلى التعاقد مع اسم تدريبي كبير يعيد للفريق هيبته ويقوده في المرحلة المقبلة، ويبرز زيدان كأبرز المرشحين لدى الإدارة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية للنادي، حيث يُتوقع أن يُحسم ملف المدرب بعد انتهائها مباشرة.

وترى إدارة النادي في زيدان الخيار الأمثل للمرحلة القادمة، لما يمتلكه من شخصية قوية، وخبرة واسعة، وسجل حافل بالبطولات الأوروبية، قد يسهم في إعادة الفريق إلى الواجهة محليًا وقاريًا.

وفي حال إتمام الاتفاق، ستكون هذه التجربة الأولى لزيدان منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021. وعلى الرغم من ارتباط اسمه خلال السنوات الماضية بعدة مناصب بارزة، أبرزها قيادة المنتخب الفرنسي، إلا أن فنربخشة يعوّل على إقناعه من خلال عرض مالي ضخم ومشروع طويل الأمد يضمن له تحديًا جديدًا.

ويحمل زيدان سجلًا تدريبيًا استثنائيًا، إذ قاد ريال مدريد لتحقيق 11 بطولة خلال فترتين تدريبيتين، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، بجانب ألقاب محلية وقارية أخرى.