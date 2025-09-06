نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق إيطاليا.. نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة في المقال التالي

سجل سائق فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

تقام التجربة الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأحد، في مضمار يعد من الأسرع في روزنامة سباقات فورمولا 1.

وسجل نوريس الذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية، أسرع زمن للفة حيث سجل زمنًا بلغ دقيقة و19.331 ثانية، بفارق 0.021 ثانية أمام سائق فيراري تشارلز لوكلير من موناكو.

وجاء متصدر ترتيب فئة السائقين الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين في المركز الثالث، متفوقًا على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 34 نقطة أمام نوريس، بعدما توج بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد الماضي، نظرًا لأن نوريس اضطر للانسحاب بسبب تسرب الزيت من سيارته.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون الذي تصدر التجربة الحرة الأولى أمس في المركز السابع.