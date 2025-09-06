نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودية النجوم.. معمل فيريرا لضبط بوصلة هجوم الزمالك قبل استئناف بطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن حلول هجومية جديدة تعيد للفريق بريقه أمام المرمى، حيث يخوض الفارس الأبيض مواجهة ودية غدًا أمام فريق النجوم، في اختبار يسعى من خلاله المدرب البرتغالي إلى تجربة أكثر من سلاح هجومي وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

يسعى فيريرا من خلال المباراة إلى معالجة أزمة إهدار الفرص التي لاحقت الفريق في الأسابيع الماضية بالدوري، حيث ركز في التدريبات الأخيرة على تطوير طرق بناء الهجمات، وزيادة الكثافة الهجومية داخل منطقة جزاء المنافسين، بجانب تدريب اللاعبين على تنويع الحلول بين الكرات العرضية والتسديد من خارج المنطقة.

المواجهة الودية ستمنح أيضًا فرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام خلال المباريات الرسمية الأخيرة، حيث يهدف الجهاز الفني إلى رفع جاهزيتهم البدنية والفنية ليكونوا بدائل حاضرة في الفترة المقبلة، خصوصًا مع ضغط المباريات المتتالية في الدوري وكأس مصر.

ويرى فيريرا أن هذه التجارب ضرورية قبل عودة المنافسات الرسمية، خاصة أن الزمالك مقبل على مباريات قوية أمام منافسين مباشرين على صدارة جدول الدوري، ويسعى الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات وتقديم مستوى يليق بطموحات جماهيره في المرحلة الحاسمة من الموسم.

