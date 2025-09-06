نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يعادل رقم هنري.. ويواصل كتابة تاريخه مع "الديوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم، إن معادلة رقم تييري هنري بإحراز 51 هدفًا دوليًا بمثابة شرف كبير لكنه أضاف أن تجاوز الرقم القياسي لهداف الفريق عبر العصور أوليفييه جيرو لا يشغل باله كثيرًا، إذ يظل تركيزه منصبًا على الفوز بالألقاب مع منتخب بلاده.

وسجل مبابي هدفًا في الدقيقة 82 في مرمى أوكرانيا، أمس الجمعة، بعد تمريرة حاسمة من زميله في ريال مدريد، أوريليان تشواميني، عقب هجمة مرتدة سريعة.

ورفع الهدف رصيد مبابي إلى 51 هدفًا دوليًا، ليتساوى مع هنري في المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا على مر العصور، خلف جيرو الذي أحرز 57 هدفًا.

وافتتحت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم بالفوز 2-0 على أوكرانيا، إذ سجل مايكل أوليس هدفًا في وقت مبكر من المباراة، قبل أن يحسم مبابي النتيجة على ملعب فروتسواف في بولندا.

وقال مبابي (26 عامًا)، في تصريحات لمحطة "تي.اف1": "تحية كبيرة لتيتي (هنري)! لكني الآن أريد أن أتفوق عليه! إنه لشرف كبير أن تتساوى مع لاعب مثل هنري".

وأضاف: "يعرف الجميع ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين والمهاجمين بصفة خاصة، لقد مهد الطريق (لنا)، وأكن له الكثير من الاحترام والإعجاب".

وأردف: "إن الوصول إلى هذا الإنجاز في وقت مبكر جدًا أمر جنوني، لكني أحب ذلك، أريد الاستمرار، وقبل كل شيء، الفوز بالمباريات والألقاب".

يسير مبابي بخطى ثابتة نحو تجاوز رقم جيرو الذي أنهى مسيرته الدولية بعد بطولة أوروبا 2024، إذ خسرت فرنسا أمام إسبانيا، التي توجت باللقب، في قبل النهائي.

وحظي مبابي، منذ ظهوره الدولي الأول مع منتخب فرنسا في 2017، بمسيرة دولية لامعة، بينها الفوز بكأس العالم 2018، ولقب دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقال قائد منتخب فرنسا: "يقترب تحقيق الرقم القياسي، لكنه ليس أمرًا أفكر فيه".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان ذلك لأني أعتقد أن بإمكاني تحطيمه، أو لأني أعتقد أن هناك أمورًا أكثر أهمية".

وأردف: "لكن الأمر صحيح، أن تكون أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي ليس بالأمر الهين".

وستستضيف فرنسا منتخب أيسلندا في المجموعة الرابعة على ملعب بارك دي برنس، يوم الثلاثاء المقبل.