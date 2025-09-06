نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منير عقيله يستقيل من تدريب ماليه كفر الزيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منير عقيله المدير الفنى لفريق ماليه كفر الزيات عن استقالته من منصبه.

وجاء ذلك على خلفية التعادل الأخير لماليه كفر الزيات مع المصريه للاتصالات بهدفين لكل فريق.

وكتب منير عقيله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن خاض مع الفريق 13 مباراة منذ الموسم الماضي وفاز بست مباريات وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

وأرجع منير عقيله استقالته فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن سوء النتائج وعدم التوفيق هذا الموسم مفضلا إعطاء الفرصة لزميل آخر.

ووافق مجلس إدارة نادى ماليه كفر الزيات برئاسة المحاسب محمد أبو حطب على قبول استقالة عقيله ووجه له الشكر على الفترة التى قضاها في النادى.

والجدير بالذكر أن منير عقيله نجح في الموسم الماضي فى الصعود بمالية كفر الزيات من القسم الثانى إلى دورى المحترفين.

ويحتل فريق ماليه كفر الزيات المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة هذا الموسم بعد الأسبوع الثالث برصيد نقطتين.

